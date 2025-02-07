На Буковине во время прохождения военно-врачебной комиссии умер мужчина .

Инцидент произошел в одном из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Черновицкой области, сообщили в полиции.

Полиция Черновицкой области приступила к проверке обстоятельств смерти.

По сообщению правоохранителей, 7 февраля 32-летний черновчанин, находившийся в розыске за уклонение от мобилизации, был доставлен в местный ТЦК для проверки данных. Во время медицинского осмотра у человека резко ухудшилось самочувствие и он потерял сознание. Ему на месте начали оказывать первую медицинскую помощь, а также вызвали скорую. Однако спасти его не получилось.

Тело мужчины направлено на судебно медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Полиция открыла досудебное расследование по статье 115 Уголовного кодекса Украины, указав на естественную причину смерти.

Также Politeka писала о том, что в Харькове суд рассматривал дело военнообязанного, уклонившегося от мобилизации, объясняя свое решение религиозными убеждениями. Он не хотел служить на посту повара, объясняя это тем, что там тоже воюют.

Суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации и назначил наказание в течение трех лет лишения свободы.

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