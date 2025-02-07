У 2025 році буде проводитись оцінювання у форматі Національного мультимедійного тесту, стало відомо, які предмети обов'язкові на НМТ 2025.

Верховна Рада підтримала законопроєкт №12053 про правила проведення державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2025 року.

Законопроєкт передбачає проведення національного мультипредметного тесту (НМТ) замість Зовнішнього національного оцінювання. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Відповідний законопроєкт підтримали 258 народних депутатів.

Таким чином, у 2025 році відбір на навчання для здобуття ступеня вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, ступеня молодшого спеціаліста та бакалавра здійснюватиметься за результатами вступних випробувань 2022-2025 років.

У 2025 році буде проводитись оцінювання у форматі Національного мультимедійного тесту НМТ.

Які предмети обов'язкові на НМТ 2025:

У тест НМТ 2025 буде включено три обов’язкові предмети – «Українська мова», «Математика», «Історія України», один предмет на вибір: «Іноземна мова», «Біологія», «Географія», «Фізика», «Хімія», «Українська література».

Також відомо, що проведення Державної підсумкової атестації у четвертих, дев'ятих та 11 класах не передбачено.

Відповідно НМТ здаватимуть ті випускники, що вступатимуть до закладів вищої освіти.

Останні новини України:

Реєстрація на НМТ-2025: названо ключові дати.

Курс валют та розмір зарплат: з'явились прогнози на 2025 рік, що чекає на українців.

Україна приєднається до зони платежів у євро: в НБУ повідомили, що це означає та чи замінять гривню на валюту ЄС.