В 2025 году будет проводиться оценивание в формате Национального мультимедийного теста, стало известно, какие предметы обязательны на НМТ 2025.

Верховная Рада поддержала законопроект №12053 о правилах проведения государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2025 года.

Законопроект предусматривает проведение национального мультипредметного теста (НМТ) вместо Внешнего национального оценивания. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Соответствующий законопроект поддержали 258 народных депутатов.

Таким образом, в 2025 году отбор на обучение для получения степени высшего образования на основе полного общего среднего образования, степени младшего специалиста и бакалавра будет производиться по результатам вступительных испытаний 2022-2025 годов.

В 2025 году будет проводиться оценка в формате Национального мультимедийного теста НМТ.

Какие предметы обязательны на НМТ 2025:

В тест НМТ 2025 будут включены три обязательных предмета – «Украинский язык», «Математика», «История Украины», один предмет на выбор: «Иностранный язык», «Биология», «География», «Физика», «Химия», «Украинская литература».

Также известно, что проведение Государственной итоговой аттестации в четвертых, девятых и 11 классах не предусмотрено.

Соответственно НМТ будут сдавать выпускники, которые будут поступать в заведения высшего образования.

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