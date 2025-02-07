Українці, що не пройшли ВЛК до 5 лютого, матимуть можливість скористатися новими змінами для оформлення проходження медкомісії, дізнайтеся, як зміниться мобілізація.

Правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова розповіла, як зміниться мобілізація у лютому.

За її словами, останні зміни, що внесені Кабінетом міністрів, дозволять призовникам подати запит на проходження ВЛК навіть у випадку, якщо вже була вручена повістка від Територіальних центрів комплектування.

Денісова додала, що можна скористатися додатком "Резерв+" для того, аби подати запит через Єдиний реєстр призовників.

У тому випадку, якщо людина під час мобілізації в Україні використовує застосунок "Резерв+" - вона може зайти в Єдиний реєстр призовників, військовослужбовців та резервістів.

Після чого можна створити електронний кабінет, оновити всі дані і там зробити запит.

Розповідаючи про те, як зміниться мобілізація у лютому, правозахисниця зауважила, якщо призовнику призначили проходження Військово-лікарською комісії, наприклад, на 15 лютого проте він не встиг подати запит - це не порушення, якщо він пройде медкомісію пізніше.

Запит військовозобов'язаного буде визнаний як виконаний, а громадянин зможе пройти Військово-лікарську комісію, коли буде сформована електронна черга.

Джерело: Еспресо.TV.

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