Украинцы, не прошедшие ВЛК до 5 февраля, смогут воспользоваться новыми изменениями для оформления прохождения медкомиссии, узнайте, как изменится мобилизация.

Правозащитница, глава Украинского центра защиты прав человека Людмила Денисова рассказала, как изменится мобилизация в феврале.

По ее словам, последние внесенные Кабинетом министров изменения позволят призывникам подать запрос на прохождение ВЛК даже в случае, если уже была вручена повестка от Территориальных центров комплектования.

Денисова добавила, что можно воспользоваться приложением "Резерв+" для того, чтобы подать запрос через Единый реестр призывников.

В том случае, если человек при мобилизации в Украине использует приложение "Резерв+" - он может зайти в Единый реестр призывников, военнослужащих и резервистов.

После чего можно создать электронный кабинет, обновить все данные и сделать запрос.

Рассказывая о том, как изменится мобилизация в феврале, правозащитница отметила, если призывнику назначили прохождение Военно-врачебной комиссии, например, на 15 февраля, однако он не успел подать запрос - это не нарушение, если он пройдет медкомиссию позже.

Запрос военнообязанного будет признан как исполненный, а гражданин сможет пройти Военно-врачебную комиссию, когда будет сформирована электронная очередь.

Источник: Эспрессо.TV.

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