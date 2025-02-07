Деякі жінки в Україні можуть вийти на пенсію у 50 років за наявності 15 років страхового стажу, проте варто дотриматись ще однієї умови.

Багатодітні матері можуть зіткнутися з труднощами під час оформлення пенсії, якщо частина їхнього стажу не зарахована, наприклад, через роботу за кордоном.

Згідно із законом "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", жінки, які народили та виховали щонайменше п’ятьох дітей до шестирічного віку, мають право вийти на пенсію у 50 років за умови наявності не менше 15 років страхового стажу.

До страхового стажу зараховуються також:

період догляду за дитиною до трьох років;

час отримання допомоги на догляд.

Якщо вихованням дітей займався батько, він також може претендувати на дострокову пенсію у 55 років, але за умови наявності щонайменше 20 років страхового стажу.

Доплата до пенсії для багатодітних матерів залежить від кількості дітей:

від 35% до 40% прожиткового мінімуму ;

; жінки, які народили 10 і більше дітей, отримують максимальну надбавку – 40%.

За нинішнього прожиткового мінімуму (2 361 грн) ця надбавка становить 944 грн.

Проте, якщо у жінки недостатньо страхового стажу або була низька заробітна плата, її пенсія навіть з доплатами може бути нижчою за прожитковий мінімум.

Цей статус в Україні присвоюється жінкам, які виховали п’ятьох і більше дітей до восьмирічного віку. Оформлення здійснюється через місцеві державні адміністрації.

Необхідні документи:

Заява;

Копія паспорта або документа, що підтверджує законне перебування в Україні;

Копії свідоцтв про народження всіх дітей;

Копії документів про освіту дітей;

Характеристики з навчального закладу чи місця роботи кожної дитини;

Довідка про відсутність судимості матері та дітей (від 14 років);

Документ про відсутність даних про дітей у реєстрі правопорушників (до 18 років);

Копії грамот, дипломів, подяк, що підтверджують виховні заслуги (за бажанням).

Подати документи можна особисто або надіслати поштою до місцевої адміністрації.

Джерело: На пенсії.

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