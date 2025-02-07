Многодетные матери могут столкнуться с трудностями при оформлении пенсии, если часть их стажа не засчитана, например, из-за работы за границей.
Согласно закону "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной", женщины, родившие и воспитавшие по меньшей мере пятерых детей до шестилетнего возраста, имеют право выйти на пенсию в 50 лет при наличии не менее 15 лет страхового стажа.
В страховой стаж причисляются также:
- период ухода за ребенком до трех лет;
- время получения пособия по уходу.
Если воспитанием детей занимался отец, он также может претендовать на досрочную пенсию в 55 лет , но при наличии не менее 20 лет страхового стажа .
Доплата к пенсии для многодетных матерей зависит от количества детей:
- от 35% до 40% прожиточного минимума ;
- женщины, родившие 10 и более детей, получают максимальную прибавку – 40% .
При нынешнем прожиточном минимуме (2361 грн) эта надбавка составляет 944 грн .
Однако, если у женщины недостаточно страхового стажа или была низкая заработная плата, ее пенсия даже с доплатами может быть ниже прожиточного минимума.
Этот статус в Украине присваивается женщинам, воспитавшим пятерых и более детей до восьмилетнего возраста . Оформление производится через местные государственные администрации.
Необходимые документы:
- Заявление;
- Копия паспорта или документа, подтверждающего законное пребывание в Украине;
- Копии свидетельств о рождении всех детей;
- Копии документов по образованию детей;
- Характеристики учебного заведения или места работы каждого ребенка;
- справка об отсутствии судимости матери и детей (от 14 лет);
- документ об отсутствии данных о детях в реестре правонарушителей (до 18 лет);
- Копии грамот, дипломов, благодарностей, подтверждающих воспитательные заслуги (по желанию).
Подать документы можно лично или отправить по почте в местную администрацию.
Источник: На пенсии.
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