Некоторые женщины в Украине могут выйти на пенсию в 50 лет при наличии 15 лет страхового стажа, однако следует соблюсти еще одно условие.

Многодетные матери могут столкнуться с трудностями при оформлении пенсии, если часть их стажа не засчитана, например, из-за работы за границей.

Согласно закону "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной", женщины, родившие и воспитавшие по меньшей мере пятерых детей до шестилетнего возраста, имеют право выйти на пенсию в 50 лет при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

В страховой стаж причисляются также:

период ухода за ребенком до трех лет;

время получения пособия по уходу.

Если воспитанием детей занимался отец, он также может претендовать на досрочную пенсию в 55 лет , но при наличии не менее 20 лет страхового стажа .

Доплата к пенсии для многодетных матерей зависит от количества детей:

от 35% до 40% прожиточного минимума ;

; женщины, родившие 10 и более детей, получают максимальную прибавку – 40% .

При нынешнем прожиточном минимуме (2361 грн) эта надбавка составляет 944 грн .

Однако, если у женщины недостаточно страхового стажа или была низкая заработная плата, ее пенсия даже с доплатами может быть ниже прожиточного минимума.

Этот статус в Украине присваивается женщинам, воспитавшим пятерых и более детей до восьмилетнего возраста . Оформление производится через местные государственные администрации.

Необходимые документы:

Заявление;

Копия паспорта или документа, подтверждающего законное пребывание в Украине;

Копии свидетельств о рождении всех детей;

Копии документов по образованию детей;

Характеристики учебного заведения или места работы каждого ребенка;

справка об отсутствии судимости матери и детей (от 14 лет);

документ об отсутствии данных о детях в реестре правонарушителей (до 18 лет);

Копии грамот, дипломов, благодарностей, подтверждающих воспитательные заслуги (по желанию).

Подать документы можно лично или отправить по почте в местную администрацию.

Источник: На пенсии.

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