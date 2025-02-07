Служба безпеки України викрила групу осіб, причетних до диверсійної діяльності на Дніпропетровщині - матір з сином та його однокласника підозрюють у підпалі пікапа ЗСУ та релейних шаф Укрзалізниці.

Як повідомляється у Telegram-каналі СБУ, підозру висунуто 40-річній жінці та двом 17-річним юнакам.

За даними слідства, жінка отримувала вказівки з росії через месенджер та організувала підпал військового пікапа ЗСУ та трьох релейних шаф на залізничних коліях. До виконання завдань вона залучила свого 17-річного сина та його однокласника.

Як повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура, диверсанти прибули на залізничну ділянку у Павлоградському районі, облили релейні шафи горючою сумішшю та підпалили їх. Вчинене зафіксували на мобільний телефон для звіту перед "куратором".

Зловмисникам висунуто підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі суд обрав усім трьом запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, також СБУ та Нацполіція затримали російських агентів, які намагались підірвати наряд поліції на Буковині через фейковий виклик на 102. Для вчинення теракту фігуранти заклали у покинутій господарській будівлі саморобний вибуховий пристрій (СВП), споряджений саморізами для максимального ураження.

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