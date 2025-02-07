Суд избрал всем трем меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Служба безопасности Украины разоблачила группу лиц, причастных к диверсионной деятельности в Днепропетровской области - мать с сыном и его одноклассника подозревают в поджоге пикапа ВСУ и релейных шкафов Укрзализныци.

Как сообщается в Telegram-канале СБУ, подозрение выдвинуто 40-летней женщине и двум 17-летним юношам.

По данным следствия, женщина получала указания из России через мессенджер и организовала поджог военного пикапа ВСУ и трех релейных шкафов на железнодорожных путях. Для выполнения задач она привлекла своего 17-летнего сына и его одноклассника.

Как сообщает Днепропетровская областная прокуратура, диверсанты прибыли на железнодорожный участок в Павлоградском районе, облили релейные шкафы горючей смесью и подожгли их. Совершенное зафиксировали на мобильный телефон для отчета перед "куратором".

Злоумышленникам выдвинуто подозрение по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения). Санкция статьи предусматривает пожизненное заключение с конфискацией имущества. Суд избрал всем трем меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Напомним, также СБУ и Нацполиция задержали российских агентов, пытавшихся взорвать наряд полиции на Буковине из-за фейкового вызова на 102. Для совершения теракта фигуранты заложили в заброшенном хозяйственном здании самодельное взрывное устройство (СВП), снаряженное саморезами для максимального поражения.

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