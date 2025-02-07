В інтернеті активно поширюється фейкова інформація про нібито збільшення пенсійних виплат на 50% із лютого 2025 року - закликають пенсіонерів перейти за спеціальним посиланням для "перерахунку виплат".

Про це повідомив Пенсійний фонд України (ПФУ).

За даними Пенсійного фонду України (ПФУ), в Telegram-каналах та соціальних мережах поширюються повідомлення, в яких стверджується, що пенсії зростуть майже в півтора раза. Щоб дізнатися суму підвищення, людям пропонують ввести свої дані, обравши відповідну вікову категорію (50-55, 55-65, 65-70 років і старші).

Насправді жодного такого перерахунку не проводиться. ПФУ спільно з Департаментом кіберполіції вже офіційно заявили, що це – маніпуляція, розроблена для збору конфіденційної інформації та фішингових атак.

Шахраї використовують класичну схему обману: створюють повідомлення про важливі зміни, які стосуються великої кількості людей – у цьому випадку пенсіонерів. Вони запевняють, що потрібно терміново перейти за посиланням і ввести особисті дані, зокрема паспортні відомості, ідентифікаційний код або навіть дані банківської картки.

Іноді жертвам пропонують зробити "верифікаційний платіж", після чого їхні кошти можуть бути списані з рахунку або ж на їхнє ім’я оформлюється кредит. Інший варіант – після введення даних користувач автоматично підписується на платні послуги або його обліковий запис починає поширювати шахрайські повідомлення серед знайомих.

ПФУ наголошує, що всі зміни у пенсійних виплатах відбуваються автоматично і не потребують жодних підтверджень чи додаткової реєстрації. Офіційна інформація про перерахунок пенсій публікується лише на сайтах державних органів – Пенсійного фонду, Кабміну або у перевірених ЗМІ.

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