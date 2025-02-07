ПФУ отмечает, что любые изменения в выплатах производятся автоматически и не требуют никаких подтверждений.

В интернете активно распространяется фейковая информация о якобы увеличении пенсионных выплат на 50% с февраля 2025 года - призывают пенсионеров перейти по специальной ссылке для "перерасчета выплат".

Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

По данным Пенсионного фонда Украины (ПФУ), в Telegram-каналах и социальных сетях распространяются сообщения, утверждающие, что пенсии вырастут почти в полтора раза. Чтобы узнать сумму повышения, людям предлагают ввести свои данные, выбрав соответствующую возрастную категорию (50-55, 55-65, 65-70 лет и старше).

На самом деле ни одного такого перерасчета не производится. ПФУ совместно с Департаментом киберполиции уже официально заявили, что это манипуляция, разработанная для сбора конфиденциальной информации и фишинговых атак.

Мошенники используют классическую схему обмана: создают сообщения о важных изменениях, касающихся большого количества людей – в этом случае пенсионеров. Они уверяют, что нужно срочно перейти по ссылке и ввести личные данные, в частности, паспортные сведения, идентификационный код или даже данные банковской карты.

Иногда жертвам предлагают произвести "верификационный платеж", после чего их средства могут быть списаны со счета или же на их имя оформляется кредит. Другой вариант – после ввода данных пользователь автоматически подписывается на платные услуги или его аккаунт начинает распространять мошеннические сообщения среди знакомых.

ПФУ отмечает, что все изменения в пенсионных выплатах происходят автоматически и не требуют никаких подтверждений или дополнительной регистрации. Официальная информация о перерасчете пенсий публикуется только на сайтах государственных органов – Пенсионного фонда, Кабмина или проверенных СМИ.

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