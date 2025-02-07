За рік середня зарплата піднялася на 17%, збільшившись до 22,8 тис. грн, у низці галузей, де спостерігається значний дефіцит кадрів, рівень оплати праці зріс ще стрімкіше – на 50% і більше.

Про це зазначено в статистиці work.ua.

робота

За даними work.ua, найвідчутніше зростання зарплат за рік зафіксовано у таких професіях:

  • Радіотехнік40 000 грн (+90%)
  • Теплотехнік40 000 грн (+60%)
  • Управляючий нерухомістю75 000 грн (+58%)
  • Менеджер поліграфії27 500 грн (+57%)
  • Інструктор автошколи35 000 грн (+56%)
  • Фахівець з впровадження32 500 грн (+55%)
  • Керівник мережі магазинів31 000 грн (+55%)
  • Кредитний експерт23 000 грн (+53%)
  • Фермер60 000 грн (+50%)
  • Модератор22 500 грн (+50%)

Найвищі заробітки традиційно у Києві – 26 500 грн, тоді як у Сумах середня зарплата найнижча – 16 500 грн.

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Ось як виглядає рівень зарплат у різних містах:

  • Київ – 26 500 грн
  • Львів – 24 800 грн
  • Дніпро – 22 500 грн
  • Одеса – 22 000 грн
  • Івано-Франківськ – 22 000 грн
  • Чернівці – 22 000 грн
  • Ужгород – 23 000 грн
  • Харків – 20 000 грн
  • Вінниця – 20 000 грн
  • Луцьк – 20 000 грн
  • Миколаїв – 20 000 грн
  • Рівне – 20 000 грн
  • Тернопіль – 20 000 грн
  • Херсон – 20 000 грн
  • Хмельницький – 20 000 грн
  • Черкаси – 20 000 грн
  • Запоріжжя – 19 000 грн
  • Житомир – 19 000 грн
  • Полтава – 19 500 грн
  • Чернігів – 18 000 грн
  • Кропивницький – 18 000 грн
  • Суми – 16 500 грн

Загалом спостерігається позитивна динаміка зростання зарплат, особливо у сферах, де є високий попит на спеціалістів.

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