За рік середня зарплата піднялася на 17%, збільшившись до 22,8 тис. грн, у низці галузей, де спостерігається значний дефіцит кадрів, рівень оплати праці зріс ще стрімкіше – на 50% і більше.
Про це зазначено в статистиці work.ua.
За даними work.ua, найвідчутніше зростання зарплат за рік зафіксовано у таких професіях:
- Радіотехнік – 40 000 грн (+90%)
- Теплотехнік – 40 000 грн (+60%)
- Управляючий нерухомістю – 75 000 грн (+58%)
- Менеджер поліграфії – 27 500 грн (+57%)
- Інструктор автошколи – 35 000 грн (+56%)
- Фахівець з впровадження – 32 500 грн (+55%)
- Керівник мережі магазинів – 31 000 грн (+55%)
- Кредитний експерт – 23 000 грн (+53%)
- Фермер – 60 000 грн (+50%)
- Модератор – 22 500 грн (+50%)
Найвищі заробітки традиційно у Києві – 26 500 грн, тоді як у Сумах середня зарплата найнижча – 16 500 грн.
Ось як виглядає рівень зарплат у різних містах:
- Київ – 26 500 грн
- Львів – 24 800 грн
- Дніпро – 22 500 грн
- Одеса – 22 000 грн
- Івано-Франківськ – 22 000 грн
- Чернівці – 22 000 грн
- Ужгород – 23 000 грн
- Харків – 20 000 грн
- Вінниця – 20 000 грн
- Луцьк – 20 000 грн
- Миколаїв – 20 000 грн
- Рівне – 20 000 грн
- Тернопіль – 20 000 грн
- Херсон – 20 000 грн
- Хмельницький – 20 000 грн
- Черкаси – 20 000 грн
- Запоріжжя – 19 000 грн
- Житомир – 19 000 грн
- Полтава – 19 500 грн
- Чернігів – 18 000 грн
- Кропивницький – 18 000 грн
- Суми – 16 500 грн
Загалом спостерігається позитивна динаміка зростання зарплат, особливо у сферах, де є високий попит на спеціалістів.
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