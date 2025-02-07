Серед міст традиційно найбільша середня зарплата в столиці, при цьому, наприклад, у Сумах у середньому заробляютьзначно менше.

За рік середня зарплата піднялася на 17%, збільшившись до 22,8 тис. грн, у низці галузей, де спостерігається значний дефіцит кадрів, рівень оплати праці зріс ще стрімкіше – на 50% і більше.

Про це зазначено в статистиці work.ua.

За даними work.ua, найвідчутніше зростання зарплат за рік зафіксовано у таких професіях:

Радіотехнік – 40 000 грн ( +90% )

– ( ) Теплотехнік – 40 000 грн ( +60% )

– ( ) Управляючий нерухомістю – 75 000 грн ( +58% )

– ( ) Менеджер поліграфії – 27 500 грн ( +57% )

– ( ) Інструктор автошколи – 35 000 грн ( +56% )

– ( ) Фахівець з впровадження – 32 500 грн ( +55% )

– ( ) Керівник мережі магазинів – 31 000 грн ( +55% )

– ( ) Кредитний експерт – 23 000 грн ( +53% )

– ( ) Фермер – 60 000 грн ( +50% )

– ( ) Модератор – 22 500 грн (+50%)

Найвищі заробітки традиційно у Києві – 26 500 грн, тоді як у Сумах середня зарплата найнижча – 16 500 грн.

Ось як виглядає рівень зарплат у різних містах:

Київ – 26 500 грн

– 26 500 грн Львів – 24 800 грн

– 24 800 грн Дніпро – 22 500 грн

– 22 500 грн Одеса – 22 000 грн

– 22 000 грн Івано-Франківськ – 22 000 грн

– 22 000 грн Чернівці – 22 000 грн

– 22 000 грн Ужгород – 23 000 грн

– 23 000 грн Харків – 20 000 грн

– 20 000 грн Вінниця – 20 000 грн

– 20 000 грн Луцьк – 20 000 грн

– 20 000 грн Миколаїв – 20 000 грн

– 20 000 грн Рівне – 20 000 грн

– 20 000 грн Тернопіль – 20 000 грн

– 20 000 грн Херсон – 20 000 грн

– 20 000 грн Хмельницький – 20 000 грн

– 20 000 грн Черкаси – 20 000 грн

– 20 000 грн Запоріжжя – 19 000 грн

– 19 000 грн Житомир – 19 000 грн

– 19 000 грн Полтава – 19 500 грн

– 19 500 грн Чернігів – 18 000 грн

– 18 000 грн Кропивницький – 18 000 грн

– 18 000 грн Суми – 16 500 грн

Загалом спостерігається позитивна динаміка зростання зарплат, особливо у сферах, де є високий попит на спеціалістів.

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