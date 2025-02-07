Среди городов традиционно самая большая средняя зарплата в столице, при этом, например, в Сумах в среднем зарабатывают значительно меньше.

За год средняя зарплата поднялась на 17%, увеличившись до 22,8 тыс. грн, в ряде отраслей, где наблюдается значительный дефицит кадров, уровень оплаты труда вырос еще быстрее – на 50% и больше.

Об этом говорится в статистике work.ua.

По данным work.ua, самый ощутимый рост зарплат за год зафиксирован в следующих профессиях:

Радиотехник – 40 000 грн ( +90% )

– ( ) Теплотехник – 40 000 грн ( +60% )

– ( ) Управляющий недвижимостью – 75 000 грн ( +58% )

– ( ) Менеджер полиграфии – 27 500 грн ( +57% )

– ( ) Инструктор автошколы – 35 000 грн ( +56% )

– ( ) Специалист по внедрению – 32 500 грн ( +55% )

– ( ) Руководитель сети магазинов – 31 000 грн ( +55% )

– ( ) Кредитный эксперт – 23 000 грн ( +53% )

– ( ) Фермер – 60 000 грн ( +50% )

– ( ) Модератор – 22 500 грн (+50%)

Самые высокие заработки традиционно в Киеве – 26 500 грн, тогда как в Сумах средняя зарплата самая низкая – 16 500 грн.

Вот как выглядит уровень зарплат в разных городах:

Киев – 26 500 грн

– 26 500 грн Львов – 24 800 грн

– 24 800 грн Днепр – 22 500 грн

– 22 500 грн Одесса – 22 000 грн

– 22 000 грн Ивано-Франковск – 22 000 грн

– 22 000 грн Черновцы – 22 000 грн

– 22 000 грн Ужгород – 23 000 грн

– 23 000 грн Харьков – 20 000 грн

– 20 000 грн Винница – 20 000 грн

– 20 000 грн Луцк – 20 000 грн

– 20 000 грн Николаев – 20 000 грн

– 20 000 грн Ровно – 20 000 грн

– 20 000 грн Тернополь – 20 000 грн

– 20 000 грн Херсон – 20 000 грн

– 20 000 грн Хмельницкий – 20 000 грн

– 20 000 грн Черкассы – 20 000 грн

– 20 000 грн Запорожье – 19 000 грн

– 19 000 грн Житомир – 19 000 грн

– 19 000 грн Полтава – 19 500 грн

– 19 500 грн Чернигов – 18 000 грн

– 18 000 грн Кропивницкий – 18 000 грн

– 18 000 грн Суммы – 16 500 грн

В целом наблюдается положительная динамика роста зарплат, особенно в сферах, где высок спрос на специалистов.

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