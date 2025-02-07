За год средняя зарплата поднялась на 17%, увеличившись до 22,8 тыс. грн, в ряде отраслей, где наблюдается значительный дефицит кадров, уровень оплаты труда вырос еще быстрее – на 50% и больше.

Об этом говорится в статистике work.ua.

работа

По данным work.ua, самый ощутимый рост зарплат за год зафиксирован в следующих профессиях:

  • Радиотехник40 000 грн ( +90% )
  • Теплотехник40 000 грн ( +60% )
  • Управляющий недвижимостью75 000 грн ( +58% )
  • Менеджер полиграфии27 500 грн ( +57% )
  • Инструктор автошколы35 000 грн ( +56% )
  • Специалист по внедрению32 500 грн ( +55% )
  • Руководитель сети магазинов31 000 грн ( +55% )
  • Кредитный эксперт23 000 грн ( +53% )
  • Фермер60 000 грн ( +50% )
  • Модератор22 500 грн (+50%)

Самые высокие заработки традиционно в Киеве – 26 500 грн, тогда как в Сумах средняя зарплата самая низкая – 16 500 грн.

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Вот как выглядит уровень зарплат в разных городах:

  • Киев – 26 500 грн
  • Львов – 24 800 грн
  • Днепр – 22 500 грн
  • Одесса – 22 000 грн
  • Ивано-Франковск – 22 000 грн
  • Черновцы – 22 000 грн
  • Ужгород – 23 000 грн
  • Харьков – 20 000 грн
  • Винница – 20 000 грн
  • Луцк – 20 000 грн
  • Николаев – 20 000 грн
  • Ровно – 20 000 грн
  • Тернополь – 20 000 грн
  • Херсон – 20 000 грн
  • Хмельницкий – 20 000 грн
  • Черкассы – 20 000 грн
  • Запорожье – 19 000 грн
  • Житомир – 19 000 грн
  • Полтава – 19 500 грн
  • Чернигов – 18 000 грн
  • Кропивницкий – 18 000 грн
  • Суммы – 16 500 грн

В целом наблюдается положительная динамика роста зарплат, особенно в сферах, где высок спрос на специалистов.

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