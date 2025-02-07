За год средняя зарплата поднялась на 17%, увеличившись до 22,8 тыс. грн, в ряде отраслей, где наблюдается значительный дефицит кадров, уровень оплаты труда вырос еще быстрее – на 50% и больше.
Об этом говорится в статистике work.ua.
По данным work.ua, самый ощутимый рост зарплат за год зафиксирован в следующих профессиях:
- Радиотехник – 40 000 грн ( +90% )
- Теплотехник – 40 000 грн ( +60% )
- Управляющий недвижимостью – 75 000 грн ( +58% )
- Менеджер полиграфии – 27 500 грн ( +57% )
- Инструктор автошколы – 35 000 грн ( +56% )
- Специалист по внедрению – 32 500 грн ( +55% )
- Руководитель сети магазинов – 31 000 грн ( +55% )
- Кредитный эксперт – 23 000 грн ( +53% )
- Фермер – 60 000 грн ( +50% )
- Модератор – 22 500 грн (+50%)
Самые высокие заработки традиционно в Киеве – 26 500 грн, тогда как в Сумах средняя зарплата самая низкая – 16 500 грн.
Вот как выглядит уровень зарплат в разных городах:
- Киев – 26 500 грн
- Львов – 24 800 грн
- Днепр – 22 500 грн
- Одесса – 22 000 грн
- Ивано-Франковск – 22 000 грн
- Черновцы – 22 000 грн
- Ужгород – 23 000 грн
- Харьков – 20 000 грн
- Винница – 20 000 грн
- Луцк – 20 000 грн
- Николаев – 20 000 грн
- Ровно – 20 000 грн
- Тернополь – 20 000 грн
- Херсон – 20 000 грн
- Хмельницкий – 20 000 грн
- Черкассы – 20 000 грн
- Запорожье – 19 000 грн
- Житомир – 19 000 грн
- Полтава – 19 500 грн
- Чернигов – 18 000 грн
- Кропивницкий – 18 000 грн
- Суммы – 16 500 грн
В целом наблюдается положительная динамика роста зарплат, особенно в сферах, где высок спрос на специалистов.
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