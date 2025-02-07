Затриманим виявився 23-річний житель Львівщини, який раніше притягувався до відповідальності за вандалізм.

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла спробі російських спецслужб влаштувати диверсію на українській залізниці.

Подробиці повідомили у СБУ.

На Рівненщині затримано агента ФСБ, який мав намір закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) під залізничну колію, що використовується для вантажних перевезень. Ворог планував дистанційно активувати вибухівку під час руху потяга, щоб зірвати постачання військової допомоги на фронт.

Проте реалізувати задум зловмиснику не вдалося — співробітники СБУ затримали його «на гарячому» ще до того, як він встановив вибухівку.

Затриманим виявився 23-річний житель Львівщини, який раніше вже притягувався до відповідальності за вандалізм на могилах українських військових. Він потрапив у поле зору ФСБ через прихильність до рашизму та наміри виїхати в росію, про що неодноразово писав у соцмережах.

Розслідування встановило, що агент отримав від російських кураторів детальну інструкцію:

прибути на Рівненщину,

знайти закладений у схроні вибуховий пристрій,

встановити його на залізничних коліях за вказаними координатами.

Окрім цього, він виконував ще одне завдання – збирав дані про місця дислокації українських військових підрозділів на Львівщині. Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 – державна зрада в умовах воєнного стану; ч. 2 ст. 113 – диверсія в умовах воєнного стану.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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