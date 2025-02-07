Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила попытку российских спецслужб устроить диверсию на украинской железной дороге.

Подробности сообщили в СБУ.

В Ровенской области задержан агент ФСБ, который намеревался заложить самодельное взрывное устройство (СИН) под железнодорожный путь, используемый для грузовых перевозок. Враг планировал дистанционно активировать взрывчатку во время движения поезда, чтобы сорвать поставки военной помощи на фронт.

Однако реализовать замысел злоумышленнику не удалось – сотрудники СБУ задержали его «на горячем» еще до того, как он установил взрывчатку.

Задержанным оказался 23-летний житель Львовщины, ранее привлекавшийся к ответственности за вандализм на могилах украинских военных. Он попал в поле зрения ФСБ из-за приверженности рашизму и намерениям уехать в россию, о чем неоднократно писал в соцсетях.

Расследование установило, что агент получил от российских кураторов подробную инструкцию:

прибыть в Ровенскую область,

найти заложенное в тайнике взрывное устройство,

установить его на железнодорожных путях по указанным координатам.

Кроме того, он выполнял еще одну задачу – собирал данные о местах дислокации украинских военных подразделений на Львовщине. Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 – государственная измена в условиях военного положения; ч. 2 ст. 113 – диверсия в условиях военного положения.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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