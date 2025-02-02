Відповідно до рішення українського уряду, виплати ВПО з 1 лютого будуть автоматично продовжені, проте дехто може втратити допомогу.

ВПО, які звертаються за виплатами вперше, можуть оформити довідку та подати заявку на отримання грошової підтримки через "Дію", дізнайтеся, хто може втратити допомогу.

Проте, якщо родина не відповідає критеріям через рівень доходів, депозити або житло -право на виплати можна підтвердити, подавши необхідні документи до ЦНАПу чи органу соцзахисту населення.

У 2025 році виплати ВПО для осіб з інвалідністю та дітей становлять 3 тисячі гривень, для інших осіб – 2 тисячі гривень.

Виплати ВПО 2025, хто може втратити допомогу:

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України, цим категоріям ВПО не надаватимуть допомогу:

українцям, що перебувають за кордоном більше 30 днів, не маючи причин, обґрунтованих у документах;

ВПО, що придбали квартиру, будинок або ділянку за суму більше 100 000 гривень;

українців, які купили нову машину;

у кого є житло більше ніж 13,65 кв. м на одного члена родини, яке розміщене в безпечній зоні далеко від фронту.

українців, які купили коштовні метали в банку, а долари, євро або іншу іноземну валюту та коштовності на суму більше 100 000 гривень;

українці, у яких на депозитному рахунку в банку є понад 100 000 гривень.

Варто зазначити, якщо ви не попадаєте написані вище критерії та ВПО виплати не прийшли автоматично - потрібно звернутися до ЦНАПу.

Джерело: unian.

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