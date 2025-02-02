Согласно решению украинского правительства, выплаты ВПЛ с 1 февраля будут автоматически продлены, однако некоторые могут потерять помощь.

ВПЛ, которые обращаются за выплатами впервые, могут оформить справку и подать заявку на получение денежной поддержки через "Дію", узнайте, кто может лишиться помощи.

Однако, если семья не отвечает критериям из-за уровня доходов, депозитов или жилья - право на выплаты можно подтвердить, предоставив необходимые документы в ЦНАП или орган соцзащиты населения.

В 2025 году выплаты ВПЛ для лиц с инвалидностью и детей составляют 3 тысячи гривен, для других лиц – 2 тысячи гривен.

Выплаты ВПЛ 2025, кто может потерять помощь:

Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины, этим категориям ВПЛ не будут оказывать помощь:

украинцам, которые находятся за границей более 30 дней, не имея причин, обоснованных в документах;

ВПЛ, которые приобрели квартиру, дом или участок за сумму более 100 000 гривен;

украинцев, купивших новую машину;

у кого есть жилье более 13,65 кв. м на одного члена семьи, расположенного в безопасной зоне вдали от фронта.

украинцев, купивших драгоценные металлы в банке, а доллары, евро или другую иностранную валюту и драгоценности на сумму более 100 000 гривен;

украинцы, у которых на депозитном счете в банке более 100 000 гривен.

Следует отметить, если вы не попадаете вышеуказанные критерии и ВПЛ выплаты не пришли автоматически - нужно обратиться в ЦНАП.

Источник: unian .

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