Порушення людських прав під час мобілізації негативно впливають на ситуацію в Україні.

У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт №12442, який передбачає кримінальну відповідальність працівників ТЦК та ВЛК за неправомірні дії під час мобілізації.

Мова йде, зокрема, про так звану «бусифікація» — практику, коли співробітники ТЦК, у співпраці з поліцією, вивозять чоловіків призовного віку до центрів комплектування.

Кримінальний кодекс пропонують доповнити статтями, які передбачають кримінальну відповідальність голів та членів ВЛК за умисне порушення порядку проведення медичного огляду.

Кримінальна відповідальність передбачає позбавлення волі на термін від двох до п’яти років для працівників військово-лікарських комісій.

За обтяжливих обставин (повторне вчинення, або вчинення групою осіб за попередньою змовою, або вчинення в умовах особливого періоду, крім воєнного стану) це правопорушення карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

Посадових осіб ТЦК можуть карати за порушення порядку призову громадян на військову службу, що призвело до умисного їх призову або ухилення від військової служби.

За такі дії, вчинені в умовах воєнного стану, — правопорушникам буде загрожувати позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

Занепокоєння Генерального штабу ЗСУ є підтвердженням того, що виконання мобілізаційних планів без належної якості не має жодної користі для фронту. Крім того, як показує практика, метод "бусифікації" не є ефективним для досягнення визначених цілей.

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