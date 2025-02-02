Нарушения прав человека во время мобилизации негативно влияют на ситуацию в Украине.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №12442, предусматривающий уголовную ответственность работников ТЦК и ВЛК за неправомерные действия во время мобилизации.

Речь идет, в частности, о так называемой «бусификации» — практике, когда сотрудники ТЦК, в сотрудничестве с полицией, вывозят мужчин призывного возраста в центры комплектования.

Уголовный кодекс предлагают дополнить статьями, предусматривающими уголовную ответственность председателей и членов ВЛК за умышленное нарушение порядка проведения медицинского осмотра.

Уголовная ответственность предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет для работников военно-врачебных комиссий.

При отягчающих обстоятельствах (повторное совершение, либо совершение группой лиц по предварительному сговору, либо совершение в условиях особого периода, кроме военного положения) это правонарушение наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

Должностных лиц ТЦК могут наказывать за нарушение порядка призыва граждан на военную службу, что привело к умышленному их призыву или уклонению от военной службы.

За такие действия, совершенные в условиях военного положения, правонарушителям будет грозить лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

Беспокойство Генерального штаба ВСУ является подтверждением того, что выполнение мобилизационных планов без должного качества не имеет никакой пользы для фронта. Кроме того, как показывает практика, метод "бусификации" не эффективен для достижения определенных целей.

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