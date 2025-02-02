Посівний календар на 2025 рік на тиждень з 3 по 9 лютого, будь ласка, прийміть до уваги погоду та клімат вашого регіону, перш ніж дотримуватися порад.

Посівний календар з 3 по 9 лютого - це хороший місяць для початку посіву насіння на розсаду, посів насіння на початку року, ви отримуєте триваліший вегетаційний період, даючи таким культурам, як помідори, більше шансів на ранню посадку в город.

Посівний календар з 3 по 9 лютого ідеально підходить для посадки дерев і чагарників з відкритою кореневою системою, що дозволяє заощадити гроші на купівлю рослин горщиків пізніше цього року.

Деякі багаторічні рослини також доступні для покупки як рослини з відкритою кореневою системою.

Дати, наведені нижче, є постійними для всіх зон вирощування.

Городники рекомендують поговорити з місцевими експертами-садівниками або консультантами, щоб дізнатися про оптимальні часові вікна, протягом яких ви можете використовувати дати, зазначені нижче.

Посівний календар з 3 по 9 лютого:

3-й – 5-й день лютого: Підходить для посадки розсади квасолі, перцю, огірків, динь та інших надземних культур там, де є відповідний клімат.

6-й – 7-й день лютого: Будь-яке насіння, посаджене зараз, матиме тенденцію гнити.

8 – 9 лютого: Посадіть розсадні грядки та квітники. Відмінно підходить для посадки бобів, томатів, кукурудзи, огірків, перцю, динь та інших надземних культур, де дозволяє клімат.

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