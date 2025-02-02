Посевной календарь на 2025 год на неделю с 3 по 9 февраля, пожалуйста, примите во внимание погоду и климат вашего региона, прежде чем следовать советам.

Посевной календарь с 3 по 9 февраля — это хороший месяц для начала посева семян на рассаду, посев семян в начале года, вы получаете более длительный вегетационный период, давая таким культурам, как помидоры, больше шансов на раннюю посадку в огород.

Посевной календарь с 3 по 9 февраля идеально подходит для посадки деревьев и кустарников с открытой корневой системой, что позволяет сэкономить деньги на покупке горшечных растений позже в этом году.

Некоторые многолетние растения также доступны для покупки как растения с открытой корневой системой.

Даты, перечисленные ниже, являются постоянными для всех зон выращивания.

Огородники рекомендуют поговорить с местными экспертами-садоводами или консультантами, чтобы узнать оптимальные временные окна, в течение которых вы можете использовать даты, указанные ниже.

Посевной календарь с 3 по 9 февраля:

3-й – 5-й день февраля: Подходит для посадки рассады фасоли, перца, огурцов, дынь и других надземных культур там, где есть подходящий климат.

6-й – 7-й день февраля: Любое семя, посаженное сейчас, будет иметь тенденцию гнить.

8 – 9 февраля: Посадите рассадные грядки и цветники. Отлично подходит для посадки бобов, томатов, кукурузы, огурцов, перца, дынь и других надземных культур, где позволяет климат.

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