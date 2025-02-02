Військові частини, установи та організації, що працюють у зонах бойових дій, будуть мати спеціально призначених уповноважених осіб.

Міністерство оборони України спростило механізм надання інформації про участь військових у бойових діях.

Зараз цей процес буде здійснюватися через Єдиний державний реєстр ветеранів війни (ЄДРВВ), повідомила пресслужба Міноборони.

Зміни затверджено наказом від 17 січня 2025 року № 28 "Про порядок подання відомостей до Єдиного державного реєстру ветеранів війни", який регламентує виконання відповідних законодавчих вимог.

Військові частини, установи та організації, що працюють у зонах бойових дій, будуть мати спеціально призначених уповноважених осіб. Їхня основна задача — внесення даних про військових, які беруть участь у відсічі російської агресії, до ЄДРВВ протягом п’яти днів з моменту отримання бойового розпорядження.

Для військовослужбовців, які проходять службу у підрозділах Міноборони, органів військового управління та вищих військових навчальних закладів, визначено окремий порядок подання відомостей. Це стосується також тих військових, які були відряджені в райони бойових дій для виконання спеціальних завдань.

Також Politeka писала про те, що депутат використав закупки військовим для отримання прибутку. Відбувалася така цинічна схема на Кіровоградщині. Депутат, окрім того, був власником і директором підприємства.

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