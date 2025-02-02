Военные части, учреждения и организации, работающие в зонах боевых действий, будут иметь специально уполномоченных лиц.

Министерство обороны Украины упростило механизм предоставления информации об участии военных в боевых действиях.

Сейчас этот процесс будет осуществляться через Единый государственный реестр ветеранов войны (ЕГРВО), сообщила пресс-служба Минобороны.

Изменения утверждены приказом от 17 января 2025 г. № 28 "О порядке представления сведений в Единый государственный реестр ветеранов войны", регламентирующий выполнение соответствующих законодательных требований.

Военные части, учреждения и организации, работающие в зонах боевых действий, будут иметь специально уполномоченных лиц. Их основная задача — внесение данных о участвующих в отпоре российской агрессии военных в ЕГРВВ в течение пяти дней с момента получения боевого распоряжения.

Для военнослужащих, которые проходят службу в подразделениях Минобороны, органов военного управления и высших военных учебных заведений, определен отдельный порядок предоставления сведений. Это касается также тех военных, которые были откомандированы в районы боевых действий для выполнения специальных задач.

Также Politeka писала о том, что депутат использовал закупки военным для получения прибыли. Происходила такая циничная схема в Кировоградской области. Депутат, кроме того, был собственником и директором предприятия.

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