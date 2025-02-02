Ціни в різних супермаркетах суттєво відрізняються, тож можна обрати продукти відповідно до свого бюджету.

У січні 2025 року супермаркети в Україні оновили ціни на популярні продукти — сало, курячі яйця та хліб.

Про це повідомляє портал Мінфін.

Сало, яйця та хліб є важливою частиною української раціону. Сало не лише означає невід'ємну складову національної кухні, а й часто дається як закуска або використовується для приготування різноманітних страв. Хліб — незамінний супутник кожного обіду, а яйця є основою щоденних страв для багатьох українських сімей. Тому зміни ціни на ці базові продукти мають важливе значення для споживачів.

Відповідно до аналізу, у січні 2025 року ціна на домашнє сало (1 кг) залишилася стабільною і наразі становить 234 грн. Проте варто відзначити, що ціни в різних супермаркетах суттєво відрізняються: у Мегамаркеті воно продається за 189 грн, а в Novus — за 279 грн.

Що стосується курячих яєць, то вартість цього продукту значно зменшилася. Так, упаковка з 10 яєць марки "Квочка" подешевшала з 78,40 грн до 62,30 грн. Аналогічне зниження зафіксовано і на яйце бренду "Ясенсвіт", де ціна упаковки по 10 штук знизилася з 78,06 грн до 69,10 грн. Окрім цього, зниження торкнулося і великих упаковок: ціна на 18 яєць знизилася з 135,09 грн до 120,27 грн, а на 30 штук — з 235,90 грн до 200,55 грн.

Що стосується хліба, то тут відбулося невелике підвищення ціни. Пшеничний хліб нарізний (650 г) подорожчав з 37,49 грн до 38,75 грн. Більш значне зростання зафіксовано на хлібі "Цар Хліб" (600 г), ціна якого зросла на 10%, з 36,57 грн до 40,24 грн.

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