В январе 2025 года супермаркеты в Украине обновили цены на популярные продукты – сало, куриные яйца и хлеб.

Об этом сообщает портал Минфин.

Сало, яйца и хлеб являются важной частью украинского рациона. Сало не только означает неотъемлемую составляющую национальной кухни, но часто дается как закуска или используется для приготовления разнообразных блюд. Хлеб – незаменимый спутник каждого обеда, а яйца являются основой ежедневных блюд для многих украинских семей. Поэтому изменения цен на эти базовые продукты имеют важное значение для потребителей.

Согласно анализу, в январе 2025 года цена на домашнее сало (1 кг) осталась стабильной и составляет 234 грн. Однако стоит отметить, что цены в разных супермаркетах существенно отличаются: в Мегамаркете он продается за 189 грн, а в Novus — за 279 грн.

Что касается куриных яиц, то стоимость этого продукта значительно снизилась. Так, упаковка из 10 яиц марки "Наседка" подешевела с 78,40 грн до 62,30 грн. Аналогичное снижение зафиксировано и на яйце бренда "Ясенсвит", где цена упаковки по 10 штук снизилась с 78,06 до 69,10 грн. Кроме этого, снижение коснулось и крупных упаковок: цена на 18 яиц снизилась со 135,09 грн. до 120,27 грн., а на 30 штук — с 235,90 грн. до 200,55 грн.

Что касается хлеба, то здесь произошло небольшое повышение цены. Пшеничный хлеб нарезной (650 г) подорожал с 37,49 до 38,75 грн. Более значительный рост зафиксирован на хлебе "Царь Хлеб" (600 г), цена которого выросла на 10%, с 36,57 до 40,24 грн.

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