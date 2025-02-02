Банк має право відмовитися від обслуговування як на етапі відкриття рахунку, так і на етапі тривалої співпраці, не надаючи жодного пояснення

У деяких випадках банк може відмовитися від відкритого рахунку без пояснення причин, оскільки не зобов'язаний надавати деталі своєї відмови.

Про це йдеться в статті на сайті Новини.LIVE.

Право банку відмовити в обслуговуванні

Згідно із Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення", банки повинні використовувати ризик-орієнтований підхід при встановленні ділових відносин із клієнтами.

Це означає, що фінансові установи перевіряють клієнтів на наявність зв’язків з незаконною діяльністю, аби уникнути використання банківських послуг для фінансування злочинних цілей.

Таким чином, банк має право відмовитися від обслуговування як на етапі відкриття рахунку, так і на етапі тривалої співпраці, не надаючи жодного пояснення. Однак є деякі певні законодавчо визначені підстави для такої відмови, що мвстяться у статті 15 остаточного закону:

неможливість ідентифікувати клієнта або його бенефіціарів;

сумніви щодо того, чи діє зазначений бенефіціар від власного імені;

наявність неприйнятно високого рівня ризику щодо клієнта;

деякі документи чи інформацію, яку банк вимагає при перевірці;

введення банку в оману через надання недостовірних даних.

Хоча ці підстави є законодавчо закріпленими, варто зазначити, що банки також мають право встановлювати додаткові внутрішні критерії для перевірки своїх клієнтів. Ці критерії є конфіденційними та не підлягають розголошенню.

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