Банк имеет право отказаться от обслуживания как на этапе открытия счета, так и на этапе длительного сотрудничества, не давая никакого объяснения

В некоторых случаях банк может отказаться от открытого счета без объяснения причин, поскольку не обязан предоставлять детали отказа.

Об этом говорится в статье на сайте Новости Live.

Право банка отказать в обслуживании

Согласно Закону Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансировании терроризма и финансировании распространения оружия массового уничтожения", банки должны использовать риск-ориентированный подход при установлении деловых отношений с клиентами.

Это означает, что финансовые учреждения проверяют клиентов на наличие связей с незаконной деятельностью во избежание использования банковских услуг для финансирования преступных целей.

Таким образом, банк вправе отказаться от обслуживания как на этапе открытия счета, так и на этапе длительного сотрудничества, не предоставляя никаких объяснений. Однако есть некоторые определенные законодательно определенные основания для такого отказа, которые содержатся в статье 15 окончательного закона:

невозможность идентифицировать клиента или его бенефициаров;

сомнения в том, действует ли указанный бенефициар от собственного имени;

наличие неприемлемо высокого уровня риска в отношении клиента;

некоторые документы или информацию, которую банк требует при проверке;

введение банка в заблуждение через предоставление недостоверных данных.

Хотя эти основания законодательно закреплены, следует отметить, что банки также имеют право устанавливать дополнительные внутренние критерии для проверки своих клиентов. Эти критерии конфиденциальны и не подлежат разглашению.

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