Правоохоронці навели приклад, коли на лінію "112" зателефонувала жінка, яка повідомила про погіршення здоров'я в одному з торгових центрів.

Патрульна поліція Києва нагадала українцям, що за завідомо неправдиві повідомлення про загрозу здоров'ю чи життю передбачена адміністративна відповідальність.

Про це повідомила Патрульна поліція Києва в Фейсбук. За фальшивий виклик спеціальних служб, громадяни можуть отримати штраф.

Правоохоронці навели приклад, коли на лінію "112" зателефонувала жінка, яка повідомила про погіршення здоров'я в одному з торгових центрів Солом'янського району Києва. Швидка допомога оперативно прибула, але виявилося, що допомога насправді не була потрібна. Як з'ясувалося, жінка лише хотіла перевірити, як швидко приїде карета "швидкої", зробивши вигляд, що потребує допомоги.

Медики викликали патрульних, які роз'яснили громадянці, що її дії є правопорушенням, і винесли постанову за статтею 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Відповідно до цієї статті, хибний виклик екстрених служб тягне за собою штраф від 850 до 3400 гривень.

У цьому випадку жінка повинна сплатити штраф у розмірі 3400 гривень. Поліція наголосила, що спецслужби, включаючи медиків, рятувальників та правоохоронців, реагують на кожен виклик як на реальну загрозу. Поки вони перевіряють інформацію, можуть бути упущені випадки, коли їх допомога справді необхідна.

"Не забувайте, що хибні виклики відволікають служби від реальних надзвичайних ситуацій", — підсумували патрульні.

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