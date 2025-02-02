Правоохранители привели пример, когда на линию "112" позвонила по телефону женщина, которая сообщила об ухудшении здоровья в одном из торговых центров.

Патрульная полиция Киева напомнила украинцам, что за заведомо ложные сообщения об угрозе здоровью или жизни предусмотрена административная ответственность.

Об этом сообщила Патрульная полиция Киева в Фейсбуке. За фальшивый вызов специальных служб граждане могут получить штраф.

Правоохранители привели пример, когда на линию "112" позвонила по телефону женщина, которая сообщила об ухудшении здоровья в одном из торговых центров Соломенского района Киева. Скорая помощь оперативно прибыла, но оказалось, что помощь действительно не нужна. Как выяснилось, женщина лишь хотела проверить, как быстро приедет карета "скорой", сделав вид нуждающейся в помощи.

Медики вызвали патрульных, которые разъяснили гражданке, что ее действия являются правонарушением, и вынесли постановление по статье 183 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Согласно этой статье, ложный вызов экстренных служб влечет штраф от 850 до 3400 гривен.

В этом случае женщина должна заплатить штраф в размере 3400 гривен. Полиция подчеркнула, что спецслужбы, включая медиков, спасателей и правоохранителей, реагируют на каждый вызов как реальную угрозу. Пока они проверяют информацию, могут быть упущены случаи, когда их помощь действительно необходима.

"Не забывайте, что ложные вызовы отвлекают службы от реальных чрезвычайных ситуаций", - подытожили патрульные.

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