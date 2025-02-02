Поки тривали обстріли, Ганна продовжувала працювати на місцевому ринку "Лазурний" і паралельно шукала місце, куди можна було б поїхати з такою великою кількістю тварин.

Ганна Рак евакуювалася до Межової на Дніпропетровщині з Покровська Донецької області в кінці серпня 2024 року. Вона виїхала разом з 23 котами, адже не могла залишити їх під обстрілами.

Жінка розповіва Суспільному, що коти завжди відчували, коли наближався обстріл, і вона орієнтувалася на їхню поведінку, щоб знати, коли ховатися.

"Правила двох стін мої коти дотримувалися тільки так. Я за ними виходила. Коли були обстріли, можливо, їм було страшно, вони тулились до мене. Гладила, заспокоювала і все добре. Вони заспокоювались", — розповідає Ганна.

Поки тривали обстріли, Ганна продовжувала працювати на місцевому ринку "Лазурний" і паралельно шукала місце, куди можна було б поїхати з такою великою кількістю тварин. Знайти житло їй не вдалося, і лише після того, як приліт поблизу її дому підтвердив загрозу, родичі запропонували допомогу. Вони запросили її до Межової, де їй вдалося знайти тимчасове житло.

"Коли я побачила вибухи поблизу, сестра чоловіка подзвонила і сказала: "Приїжджай, ми все вирішимо". Я знайшла перевізника через Telegram, і ми зібрали котів у велику саморобну клітку. Я не брала з собою техніку чи меблі, лише котів, бо не могла їх залишити під острілами", — зазначила Ганна.

У Покровську коти жили з нею в квартирі, а в Межовій для них облаштували місце в сараї з металевими дверима з решіткою для доступу повітря та світла. Вечорами вона закриває їх, аби не турбуватися, що вони можуть втекти чи загубитися.

За час війни багато домашніх улюбленців опинились на вулиці, коли їхні господарі виїжджали, залишаючи тварин. Ганна не змогла залишити без уваги безпритульних котів. Вона підгодовувала їх і забирала до себе.

Чоловік Ганни, який наразі служить на передовій, підтримує її любов до тварин. Він уже привіз двох котів із фронту та планує забрати ще одного.

Після переїзду Ганна вирішила не шукати нових власників для своїх котів, оскільки дуже прив'язалась до них.

"Якщо так станеться, що ми втратимо наше місто, буду шукати десь, але я їх не покину. Я не зможу. Тих, кого підбирала на вулиці, дуже довго привчала до того, що мені можна довіряти. І зрадити їх довіру знову я не зможу", — пояснила жінка.

Вона вірить, що після війни повернеться до рідного Покровська разом з чоловіком і котами.

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