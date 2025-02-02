Пока продолжались обстрелы, Анна продолжала работать на местном рынке "Лазурный" и параллельно искала место, куда можно было бы поехать с таким множеством животных.

Анна Рак эвакуировалась в Межевую на Днепропетровщине из Покровска Донецкой области в конце августа 2024 года. Она уехала вместе с 23 котами, ведь не могла оставить их под обстрелами.

Женщина рассказывает Суспільному, что коты всегда чувствовали, когда приближался обстрел, и она ориентировалась на их поведение, чтобы знать, когда прятаться.

"Правила двух стен мои коты придерживались только так. Я за ними выходила. Когда были обстрелы, возможно, им было страшно, они прижимались ко мне. Гладила, успокаивала и все хорошо. Они успокаивались", - рассказывает Анна.

Пока продолжались обстрелы, Анна продолжала работать на местном рынке "Лазурный" и параллельно искала место, куда можно было бы поехать с таким множеством животных. Найти жилье ей не удалось, и только после того, как прилет у ее дома подтвердил угрозу, родственники предложили помощь. Они пригласили ее в Межевую, где ей удалось найти временное жилье.

"Когда я увидела взрывы поблизости, сестра мужа позвонила и сказала: "Приезжай, мы все решим". Я нашла перевозчика через Telegram, и мы собрали кошек в большую самодельную клетку. Я не брала с собой технику или мебель, только кошек, потому что не могла их оставить под острелами", - отметила Анна.

В Покровске коты жили с ней в квартире, а в Межевой для них обустроили место в сарае с металлической дверью с решеткой для доступа воздуха и света. Вечерами она закрывает их, чтобы не беспокоиться, что они могут убежать или потеряться.

За время войны многие домашние любимцы оказались на улице, когда их хозяева уезжали, покидая животных. Анна не смогла обойти вниманием бездомных кошек. Она подкармливала их и уводила к себе.

Муж Анны, который служит на передовой, поддерживает ее любовь к животным. Он уже привез двух кошек с фронта и планирует забрать еще одного.

После переезда Анна решила не искать новых владельцев для своих кошек, поскольку очень привязалась к ним.

"Если так случится, что мы потеряем наш город, буду искать где-то, но я их не покину. Я не смогу. Тех, кого подбирала на улице, очень долго приучала к тому, что мне можно доверять. И предать их доверие снова я не смогу", - объяснила женщина.

Она верит, что после войны вернется в родной Покровск вместе с мужем и котами.

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