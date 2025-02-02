Ситуація значною мірою залежатиме від температурних умов та інших факторів.

Україні не загрожує дефіцит природного газу принаймні до квітня, проте у разі значного похолодання можливі відключення електроенергії.

Про це в коментарі OBOZ.UA повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

За його словами, попри побоювання експертів, нинішнього сезону запасів газу вистачить завдяки резервам і власному видобутку. Водночас Україна може зіткнутися з труднощами при заповненні сховищ наступного року.

Чи варто хвилюватися вже зараз?

Хоча колишній гендиректор «Оператора ГТС України» Сергій Макогон заявляв про можливий дефіцит газу, у «Нафтогазі» цю інформацію спростували. Олександр Харченко вважає, що ризику нестачі палива до кінця цього опалювального сезону немає:

«Нам варто перейматися, але не прямо зараз. Газу достатньо, щоб вистачило до квітня», – пояснив експерт.

Головні виклики наступного сезону

За словами Харченка, головними проблемами для майбутнього опалювального сезону стануть:

недостатній власний видобуток;

відсутність резервних запасів.

Щоб заповнити газосховища, Україні доведеться імпортувати 1,5–2 млрд кубометрів газу. Важливим завданням стане пошук фінансування та укладення контрактів на вигідних умовах.

«Оптимально закуповувати газ у травні-липні, коли попит низький і можна знайти дешеві поставки в Європі та США», – зазначає Харченко.

Однак питання фінансування залишається відкритим:

«Чи є в "Нафтогазу" необхідні кошти – питання. Ймовірно, доведеться шукати варіанти кредитування», – підкреслив експерт.

Вплив погоди на енергосистему

Ситуація значною мірою залежатиме від температурних умов. Якщо морози в Україні посиляться, доведеться використати всі наявні запаси газу, а також ввести обмеження на споживання електроенергії.

«При температурі -5°C і нижче електроенергію, ймовірно, знову доведеться вимикати. Щодо газу – ми використаємо всі доступні запаси до останньої можливості», – застеріг Харченко.

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