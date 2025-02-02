Ситуация будет в значительной степени зависеть от температурных условий и других факторов.

Украине не грозит дефицит природного газа , по крайней мере, до апреля, однако в случае значительного похолодания возможны отключения электроэнергии.

Об этом в комментарии OBOZ.UA сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

По его словам, несмотря на опасения экспертов, в нынешнем сезоне запасов газа хватит благодаря резервам и собственной добыче. В то же время, Украина может столкнуться с трудностями при заполнении хранилищ в следующем году.

Стоит ли волноваться уже сейчас?

Хотя бывший гендиректор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявлял о возможном дефиците газа, в «Нафтогазе» эту информацию опровергли. Александр Харченко считает, что риска нехватки топлива до конца этого отопительного сезона нет:

«Нам стоит беспокоиться, но не прямо сейчас. Газа достаточно, чтобы хватило до апреля» , – объяснил эксперт.

Главные вызовы следующего сезона

По словам Харченко, главными проблемами для предстоящего отопительного сезона станут:

недостаточная собственная добыча;

отсутствие резервных запасов

Чтобы заполнить газохранилища, Украине придется импортировать 1,5–2 млрд кубометров газа. Важной задачей станет поиск финансирования и заключения контрактов на выгодных условиях.

"Оптимально закупать газ в мае-июле, когда спрос низкий и можно найти дешевые поставки в Европе и США", – отмечает Харченко.

Однако вопрос финансирования остается открытым:

«Есть ли у "Нафтогаза" необходимые средства – вопрос. Вероятно, придется искать варианты кредитования» , – подчеркнул эксперт.

Влияние погоды на энергосистему

Ситуация будет в значительной степени зависеть от температурных условий. Если морозы в Украине усилятся, придется использовать все запасы газа, а также ввести ограничения на потребление электроэнергии.

«При температуре -5°C и ниже электроэнергии, вероятно, снова придется выключать. Что касается газа – мы используем все доступные запасы до последней возможности» , – предостерег Харченко.

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