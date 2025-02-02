Українці можуть розраховувати на пенсію в розмірі 25 тисяч гривень, якщо заздалегідь подбають про належний рівень страхового стажу та офіційної заробітної плати.

Розрахунок пенсії за віком визначається відповідно до Закону №1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Важливо правильно підрахувати, скільки необхідно працювати та якою повинна бути зарплата.

Основними факторами, що впливають на пенсію, є:

Тривалість страхового стажу;

Рівень офіційної заробітної плати;

Коефіцієнт заміщення заробітної плати, що розраховується за певною формулою.

Формула для розрахунку пенсії виглядає так: П = Зп × Кз × Кс, де:

П — розмір пенсійної виплати;

Зп — середня зарплата за весь період стажу (враховуючи коефіцієнт зарплати);

Кз — коефіцієнт заміщення зарплати, що залежить від стажу;

Кс — коефіцієнт стажу, що визначається як кількість років стажу × 1% (0,01).

Усі доходи повинні бути офіційно задекларовані зі сплатою Єдиного соціального внеску. За цією формулою можна обчислити необхідний рівень доходу та кількість років роботи для отримання бажаного розміру пенсії.

Для того, щоб отримувати пенсію у 25 тисяч гривень, людина повинна мати мінімум 32 роки страхового стажу. Якщо особа продовжить працювати після досягнення пенсійного віку, пенсія зростатиме за кожен додатковий рік стажу.

Основним чинником, який визначає розмір пенсії, є офіційна заробітна плата, яку особа отримувала протягом трудової діяльності. Для того, щоб забезпечити собі пенсію на рівні 25 тисяч гривень, середній заробіток протягом всього стажу повинен бути в п’ять-шість разів вищим за середню пенсію в Україні.

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