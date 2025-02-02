Украинцы могут рассчитывать на пенсию в размере 25 тысяч гривен, если заранее позаботятся о должном уровне страхового стажа и официальной заработной плате.

Расчет пенсии по возрасту определяется в соответствии с Законом №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Важно правильно подсчитать, сколько необходимо работать и какой должна быть зарплата.

Основными факторами, влияющими на пенсию, являются:

Продолжительность страхового стажа;

Уровень официальной заработной платы;

Коэффициент замещения заработной платы, рассчитываемый по определенной формуле.

Формула для расчета пенсии выглядит так: П = Зп × Кз × Кс, где:

П – размер пенсионной выплаты;

Зп – средняя зарплата за весь период стажа (учитывая коэффициент зарплаты);

Кз – коэффициент замещения зарплаты, зависящий от стажа;

Кс – коэффициент стажа, определяемый как количество лет стажа × 1% (0,01).

Все доходы должны быть официально задекларированы с уплатой Единого социального взноса. По этой формуле можно вычислить необходимый уровень дохода и количество лет для получения желаемого размера пенсии.

Для того чтобы получать пенсию в 25 тысяч гривен, человек должен иметь минимум 32 года страхового стажа. Если человек продолжит работу после достижения пенсионного возраста, пенсия будет расти за каждый дополнительный год стажа.

Основным фактором, определяющим размер пенсии, является официальная заработная плата, которую лицо получало в течение трудовой деятельности. Для того, чтобы обеспечить себе пенсию на уровне 25 тысяч гривен, средний заработок на протяжении всего стажа должен быть в пять-шесть раз выше средней пенсии в Украине.

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