У 2025 році українці будуть платити за послуги мобільних операторів суттєво більше - про збільшення цін за послуги повідомили топові мобільні оператори.

В Україні відбулося значне підвищення тарифів від трьох основних мобільних операторів — Київстар, Vodafone і lifecell.

Вартість послуг зросла в середньому на 30%, що оператори пояснюють здорожчанням комунальних послуг та пошкодженнями інфраструктури через ракетні обстріли рф.

У 2025 році зміни вартості та наповнення тарифів обумовлені кількома факторами. Перш за все, це значне подорожчання електроенергії, яке прямо впливає на ціни.

Оператори мають витрати на забезпечення резервного живлення, що включає акумулятори, генератори та паливо для них, а також на транспортування мобільних бригад. Крім того, через пошкодження обладнання внаслідок війни, компаніям доводиться регулярно витрачати кошти на ремонт чи навіть повну заміну зношених чи зруйнованих пристроїв, що також збільшує загальні витрати.

Київстар: У грудні 2024 року компанія підвищила тарифи в середньому на 25%. Для абонентів стали доступні нові варіанти тарифів, де, наприклад, зросла вартість тарифу LOVE UA Світло Контракт 2023 на 50 грн (до 225 грн за 4 тижні). Також здорожчали тарифи ВАШ Регіон, ВАШ Оптимум і Smart Max, де ціна піднялась на 75 грн. Київстар пропонує деякі нові варіанти для нових абонентів або пенсіонерів, такі як тариф LOVE UA Магніт за 100 грн на місяць при переході з іншого оператора.

lifecell: З 5 лютого 2025 року компанія змінює тарифи в середньому на 34%. Зокрема, тарифи для абонентів зростуть на 15% за умови річної передоплати. З 17 лютого 2025 року зникнуть деякі тарифні плани, і для нових користувачів буде доступний обмежений вибір. Наприклад, тариф Просто Лайф здорожчає на 50 грн, а Смарт Лайф зросте на 75 грн. Для нових абонентів з 5 лютого вартість планів збільшиться: Просто Лайф — до 210 грн, Смарт Лайф — до 300 грн, Вільний Лайф — до 425 грн.

Vodafone: З 30 січня 2025 року Vodafone оголосив підвищення тарифів на 40-70 грн. Наприклад, тариф Joice Start зросте на 70 грн, а тариф Turbo 2023 отримає додатково 10 ГБ інтернету. Тариф Vodafone SuperNet Start підвищиться на 60 грн, а Vodafone SuperNet Pro на 60 грн. Також змінилися умови для тарифу Joice — вартість зросте до 270 грн, а обсяг інтернету збільшиться з 18 до 25 ГБ.

Vodafone також пропонує акційні тарифи для нових абонентів. Наприклад, тариф RED Start пропонує 6 місяців за 150 грн на місяць, з 20 ГБ мобільного інтернету і безлімітними дзвінками в мережі Vodafone.

Джерело: РБК-України.

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