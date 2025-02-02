В 2025 году украинцы будут платить за услуги мобильных операторов существенно больше – об увеличении цен за услуги сообщили топовые мобильные операторы.

В Украине произошло значительное повышение тарифов от трех основных мобильных операторов – Киевстар, Vodafone и lifecell.

Стоимость услуг выросла в среднем на 30%, что операторы объясняют удорожанием коммунальных услуг и повреждениями инфраструктуры из-за ракетных обстрелов России.

В 2025 году изменения стоимости и наполнение тарифов обусловлены несколькими факторами. Прежде всего, это значительное удорожание электроэнергии, прямо влияющее на цены.

Операторы имеют затраты на обеспечение резервного питания, включающего аккумуляторы, генераторы и топливо для них, а также транспортировку мобильных бригад. Кроме того, из-за повреждения оборудования в результате войны компаниям приходится регулярно тратить средства на ремонт или даже полную замену изношенных или разрушенных устройств, что также увеличивает общие затраты.

Киевстар: В декабре 2024 года компания повысила тарифы в среднем на 25%. Для абонентов стали доступны новые варианты тарифов, где, например, выросла стоимость тарифа LOVE UA Свет Контракт 2023 года на 50 грн (до 225 грн за 4 недели). Также подорожали тарифы ВАШ Регион , ВАШ Оптимум и Smart Max , где цена поднялась на 75 грн. Киевстар предлагает некоторые новые варианты для новых абонентов или пенсионеров, такие как тариф LOVE UA Магнит за 100 грн. в месяц при переходе с другого оператора.

lifecell: С 5 февраля 2025 г. компания меняет тарифы в среднем на 34%. В частности, тарифы для абонентов вырастут на 15% при годовой предоплате. С 17 февраля 2025 г. исчезнут некоторые тарифные планы, и для новых пользователей будет доступен ограниченный выбор. К примеру, тариф Просто Лайф подорожает на 50 грн, а Смарт Лайф вырастет на 75 грн. Для новых абонентов с 5 февраля стоимость планов увеличится: Просто Лайф – до 210 грн, Смарт Лайф – до 300 грн, Свободный Лайф – до 425 грн.

Vodafone: С 30 января 2025 года Vodafone объявил о повышении тарифов на 40-70 грн. К примеру, тариф Joice Start вырастет на 70 грн, а тариф Turbo 2023 получит дополнительно 10 ГБ интернета. Тариф Vodafone SuperNet Start повысится на 60 грн., а Vodafone SuperNet Pro на 60 грн. Также изменились условия для тарифа Joice – стоимость вырастет до 270 грн, а объем интернета увеличится с 18 до 25 ГБ.

Vodafone также предлагает акционные тарифы новым абонентам. К примеру, тариф RED Start предлагает 6 месяцев за 150 грн в месяц, с 20 ГБ мобильного интернета и безлимитными звонками в сети Vodafone.

Источник: РБК-Украина.

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