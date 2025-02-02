Чоловіу нещодавно завершив лікування від туберкульозу та переживав за можливі ускладнення.

У Полтавській області чоловік аргументував свою відмову служити страхом за власне здоров'я.

Про це йдеться у вироку Лубенського міськрайонного суду на Полтавщині.

Обставини справи

Згідно з матеріалами суду, 1 жовтня 2024 року уродженець Лубен пройшов військово-лікарську комісію, яка підтвердила його придатність до служби. Військовий комісаріат видав йому мобілізаційне розпорядження, згідно з яким він мав прибути до військової частини вже наступного дня. Проте чоловік категорично відмовився отримувати повістку, а 2 жовтня без поважних причин не з'явився до пункту збору.

Аргументи обвинуваченого

На судовому засіданні підсудний визнав свою вину, пояснивши, що ухилився від мобілізації через побоювання за стан здоров'я. За його словами, він нещодавно завершив лікування від туберкульозу та переживав за можливі ускладнення.

«Я боявся залишитися інвалідом, адже не маю родини та підтримки», — заявив він у суді.

Рішення суду

Суд, врахувавши обставини справи, визнав дії чоловіка злочином, передбаченим статтею 336 Кримінального кодексу України («Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації»). Відповідно до вироку, його засудили до трьох років позбавлення волі.

Обвинувачений має право оскаржити рішення суду протягом 30 днів з моменту його проголошення.

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