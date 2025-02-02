Мужчину недавно завершил лечение от туберкулеза и переживал за возможные осложнения.

В Полтавской области мужчина аргументировал свой отказ служить страхом за собственное здоровье.

Об этом говорится в приговоре Лубенского горрайонного суда Полтавской области.

Обстоятельства дела

Согласно материалам суда, 1 октября 2024 уроженец Лубен прошел военно-врачебную комиссию, которая подтвердила его пригодность к службе. Военный комиссариат выдал ему мобилизационное распоряжение, согласно которому он должен был прибыть в воинскую часть на следующий день. Однако мужчина категорически отказался получать повестку, а 2 октября без уважительных причин не явился в пункт сбора.

Аргументы обвиняемого

На судебном заседании подсудимый признал свою вину, объяснив, что уклонился от мобилизации из-за опасений за состояние здоровья. По его словам, он недавно завершил лечение от туберкулеза и переживал возможные осложнения.

«Я боялся остаться инвалидом, ведь у меня нет семьи и поддержки» , — заявил он в суде.

Решение суда

Суд, учитывая обстоятельства дела, признал действия мужчины преступлением, предусмотренным статьей 336 Уголовного кодекса Украины (Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации). Согласно приговору, его приговорили к трем годам лишения свободы.

Обвиняемый вправе обжаловать решение суда в течение 30 дней с момента его провозглашения.

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