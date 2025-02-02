Жінка помітила плащ марки "Rosa99", що висів на манекені, і вирішила його викрасти.

У Києві жінка поцупила жіночий платіж із торгового павільйону в підземному переході біля залізничного вокзалу.

За цей вчинок вона отримала покарання, йдеться у вироку суду.

Обставини справи

Як зазначено у матеріалах суду, інцидент стався 26 серпня 2024 року. Перебуваючи в Західному підземному переході столиці, жінка помітила плащ марки "Rosa99", що висів на манекені, і вирішила його викрасти. Вартість речі склала 3 650 гривень. Після крадіжки вона зникла з місця події.

Судове рішення

Під час розгляду справи обвинувачена визнала свою провину та пояснила, що зважилася на злочин через холод. Враховуючи всі обстаивни, Солом'янський районний суд Києва призначив їй покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

Втім, суд ухвалив рішення звільнити жінку від проходження основного покарання, призначивши їй випробувальний строк тривалістю один рік.

Також Politeka писала про те, що у Львові жінка вкрала фотоапарат з ломбарду. Вона пояснила, що побачила фотоапарат і, не задумуючись, поклала його до свого рюкзака. За її словами, вона мала наміри повернулася його назад, але їзлякалася, що її відразу затримають, оскільки вона вже мала судимість.

Викрадений товар вона добровільно повернула працівникам поліції. Однак жінка не змогла пояснити, чому вирішила вкрасти чуже майно.

Останні новини України:

Перехожа випадково викрила шпигуна рф: він виявився не простою особою.

Авто з військовим злетіло у повітря: четверо українців скоїли злочини проти ЗСУ, розкрито деталі.

Причетні депутати, працівники ТЦК і не тільки: викрито низку корупційних схем, подробиці від СБУ.