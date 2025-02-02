Женщина заметила висевший на манекене плащ марки "Rosa99" и решила его похитить.

В Киеве женщина украла женский платеж с торгового павильона в подземном переходе у железнодорожного вокзала.

За этот поступок она получила наказание, говорится в приговоре суда .

Обстоятельства дела

Как отмечено в материалах суда, инцидент произошел 26 августа 2024 года. Находясь в Западном подземном переходе столицы, женщина заметила висевший на манекене плащ марки "Rosa99" и решила его похитить. Стоимость вещи составила 3650 гривен. После кражи она скрылась с места происшествия.

Судебное решение

Во время рассмотрения дела обвиняемая признала свою вину и объяснила, что решилась на преступление из-за холода. Учитывая все обстоятельства, Соломенский районный суд Киева назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Впрочем, суд принял решение освободить женщину от прохождения основного наказания, назначив испытательный срок продолжительностью один год.

Также Politeka писала о том, что во Львове женщина украла фотоаппарат из ломбарда. Она объяснила, что увидела фотоаппарат и, не задумываясь, положила его в свой рюкзак. По ее словам, она намерена вернулась его обратно, но испугалась, что ее сразу задержат, поскольку она уже имела судимость.

Угнанный товар она добровольно вернула работникам полиции. Однако женщина не смогла объяснить, почему решила украсть чужое имущество.

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