Дар'я розповідає, що офіційно оформити шлюб було непросто, адже Михайло не міг поставити підпис.

У березні 2023 року Дар'я зробила пропозицію своєму коханому, військовому Михайлові, просто у реанімації - боєць перебував там після тяжкого поранення, отриманого в Бахмуті.

У Суспільному розкрили, як незабаром вони одружилися – також у лікарні. А восени 2024 року, коли Михайло проходив реабілітацію на Львівщині, подружжя вирішило повінчатися.

Михайло, родом із Дніпровщини, вже півтора року проходить реабілітацію на Львівщині після тяжкого поранення. У березні 2023 року, коли він перебував у реанімації в Дніпрі, його кохана Дар'я зробила йому пропозицію. Пара почала зустрічатися перед повномасштабним вторгненням. Обоє — із сусідніх сіл на Дніпровщині.

"Ми почали зустрічатися і йому одразу прийшла повістка. Ми позустрічались два тижні й усе, і поїхав. І дев'ять місяців в нас були відносини на відстані", — каже Дар'я.

Поранення, яке Михайло отримав у боях за Бахмут, було надзвичайно важким — мінно-вибухова травма спричинила повне ураження спинного мозку в шийному відділі.

Дар'я розповідає, що офіційно оформити шлюб було непросто, адже Михайло не міг поставити підпис. Однак головний лікар медзакладу допоміг парі здійснити їхню мрію. Пара повінчалася восени 2024 року на Львівщині, де Михайло проходить реабілітацію.

Ерготерапевтка Ольга Гнідець розповідає, що Михайло проходить реабілітацію вже більше року.

"Коли Михайло вперше потрапив до нас, він був повністю залежний від сторонньої допомоги. Проте з того часу він досяг значного прогресу. Спочатку заняття з ерготерапії включали такі прості, але важливі дії, як прийом їжі та ранкова гігієна," – зазначає Ольга Гнідець.

Михайло продовжує реабілітаційний процес, і, за словами Дар'ї, її головні мрії — це побачити, як чоловік стає на ноги, і здобути перемогу.

Останні новини України:

Перехожа випадково викрила шпигуна рф: він виявився не простою особою.

Авто з військовим злетіло у повітря: четверо українців скоїли злочини проти ЗСУ, розкрито деталі.

Причетні депутати, працівники ТЦК і не тільки: викрито низку корупційних схем, подробиці від СБУ.