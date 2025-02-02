Дарья рассказывает, что официально оформить брак было непросто, потому что Михаил не мог поставить подпись.

В марте 2023 года Дарья сделала предложение своему любимому, военному Михаилу, прямо в реанимации – боец ​​находился там после тяжелого ранения, полученного в Бахмуте.

В Общественном раскрыли, как вскоре они поженились – тоже в больнице. А осенью 2024 года, когда Михаил проходил реабилитацию на Львовщине, супруги решили обвенчаться.

Михаил, родом из Днепровщины, уже полтора года проходит реабилитацию во Львовской области после тяжелого ранения. В марте 2023 года, когда он находился в реанимации в Днепре, его возлюбленная Дарья сделала ему предложение. Пара начала встречаться перед полномасштабным вторжением. Оба из соседних сел на Днепровщине.

"Мы начали встречаться и ему сразу пришла повестка. Мы встретились две недели и все, и уехал. И девять месяцев у нас были отношения на расстоянии", - говорит Дарья.

Ранение, полученное Михаилом в боях за Бахмут, было чрезвычайно тяжелым — минно-взрывная травма повлекла за собой полное поражение спинного мозга в шейном отделе.

Дарья рассказывает, что официально оформить брак было непросто, потому что Михаил не мог поставить подпись. Однако главный врач медучреждения помог паре осуществить их мечту. Пара обвенчалась осенью 2024 года на Львовщине, где Михаил проходит реабилитацию.

Эрготерапевт Ольга Гнидец рассказывает, что Михаил проходит реабилитацию уже больше года.

"Когда Михаил впервые попал к нам, он был полностью зависим от посторонней помощи. Однако с тех пор он достиг значительного прогресса. Сначала занятия по эрготерапии включали такие простые, но важные действия, как прием пищи и утренняя гигиена", - отмечает Ольга Гнидец.

Михаил продолжает реабилитационный процесс, и, по словам Дарьи, ее главные мечты — увидеть, как мужчина становится на ноги, и одержать победу.

Последние новости в Украине:

Прохожая случайно разоблачила шпиона рф: он оказался не простым лицом.

Авто с военным взлетело в воздух: четверо украинцев совершили преступления против ВСУ, раскрыты детали.

Причастны депутаты, работники ТЦК и не только: разоблачен ряд коррупционных схем, подробности от СБУ.