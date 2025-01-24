Так, з 24 по 26 січня на Землі очікується досить потужна магнітна буря, яка досягне рівня G2.
Про це повідомили в British Geological Survey Geomagnetism.
Експерти дали прогноз щодо геомагнітної активності, сьогодні 24 січня варто очікувати бурю рівня G1.
25 січня активність підвищиться до G2 - це сильніше вплине на самопочуття метеозалежних людей.
Магнітні бурі можуть спричинити у метеозалежних людей різкі перепади настрою, головні болі, нудоту та підвищену тривожність.
Метеочутливі люди можуть відчувати стрес і різкі зміни тиску.
Медики радять під час магнітних бур зменшити фізичні навантаження, більше відпочивати та гуляти, приймати спазмолітики та препарати для усунення хворобливих симптомів, зниження тиску, якщо це необхідно.
Бажано не вживати алкоголь за три дні до настання магнітної бурі, їсти легку їжу, відмовитися від вживання кави.
Медики попереджають, що в період магнітних бур і не тільки люди також скаржаться на апатію, безсоння та загострення хронічних захворювань, тому краще завжди з собою носити ліки першої необхідності.
Важливо пити достатньо рідини, потрібно більше гуляти на свіжому повітрі, і якнайчастіше провітрювати приміщення.
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