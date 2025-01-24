Так, з 24 по 26 січня на Землі очікується досить потужна магнітна буря, яка досягне рівня G2.

Про це повідомили в British Geological Survey Geomagnetism.

Експерти дали прогноз щодо геомагнітної активності, сьогодні 24 січня варто очікувати бурю рівня G1.

25 січня активність підвищиться до G2 - це сильніше вплине на самопочуття метеозалежних людей.

Магнітні бурі можуть спричинити у метеозалежних людей різкі перепади настрою, головні болі, нудоту та підвищену тривожність.

Метеочутливі люди можуть відчувати стрес і різкі зміни тиску.