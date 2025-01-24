Так, с 24 по 26 января на Земле ожидается достаточно мощная магнитная буря , которая достигнет уровня G2.

Об этом сообщили в British Geological Survey Geomagnetism.

Эксперты дали прогноз по геомагнитной активности, сегодня 24 января следует ожидать бурю уровня G1.

25 января активность повысится до G2 – это сильнее повлияет на самочувствие метеозависимых людей.

Магнитные бури могут вызвать у метеозависимых людей резкие перепады настроения, головные боли, тошноту и повышенную тревожность.

Метеочувствительные люди могут испытывать стресс и резкие изменения давления.

Медики советуют во время магнитных бурь уменьшить физические нагрузки, больше отдыхать и гулять, принимать спазмолитики и препараты для устранения болезненных симптомов, снижения давления, если это необходимо.

Желательно не употреблять алкоголь за три дня до наступления магнитной бури, есть легкую пищу, отказаться от употребления кофе.

Медики предупреждают, что в период магнитных бурь и не только люди жалуются на апатию, бессонницу и обострение хронических заболеваний, поэтому лучше всегда с собой носить лекарства первой необходимости.

Важно пить достаточно жидкости, нужно больше гулять на свежем воздухе и как можно чаще проветривать помещение.

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