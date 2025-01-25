Ціни на курятину в Україні останнім часом демонструють стабільність, проте експерти попереджають про можливе зростання вартості у найближчі місяці.

Головним чинником подорожчання курятини стане збільшення вартості кормів.

Про це для Уніан розповів аналітик асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Максим Гопка.

"Упродовж останнього місяця ціни на курятину суттєво не змінилися. Її вартість зараз (21 січня) у торгівельних мережах знаходиться на тому ж самому рівні, що і тиждень та два тому. Ціни на курятину знаходяться в діапазоні 170-175 гривень за кілограм", - зазначає експерт.

Він додає, що зараз немає передумов для здорожчання, однак ситуація може змінитися вже через місяць-півтора.

"Через місяць-півтора ціна продукту може збільшитися, оскільки здорожчає вартість кормової бази. Тому ціни на курятину потенційно можуть зрости на 5%", - наголосив він.

Згідно з даними Держстату, на грудень 2024 року середня ціна на кілограм тушки курки становила 92,55 грн, а філе коштувало 172,42 грн.



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