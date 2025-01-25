Цены на курятину в Украине в последнее время демонстрируют стабильность, однако эксперты предупреждают о возможном росте стоимости в ближайшие месяцы.

Главным фактором удорожания курятины станет увеличение стоимости кормов.

Об этом для Униан рассказал аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Максим Гопка.

"В течение последнего месяца цены на курятину существенно не изменились. Ее стоимость сейчас (21 января) в торговых сетях находится на том же уровне, что и неделю и две назад. Цены на курятину находятся в диапазоне 170-175 гривен за килограмм", - отмечает эксперт.

Он добавляет, что сейчас нет предпосылок для удорожания, однако ситуация может измениться уже через месяц-полтора.

"Через месяц-полтора цена продукта может увеличиться, поскольку подорожает стоимость кормовой базы. Поэтому цены на курятину потенциально могут вырасти на 5%", - подчеркнул он.

Согласно данным Госстата, на декабрь 2024 средняя цена на килограмм тушки курицы составляла 92,55 грн, а филе стоило 172,42 грн.

Ранее Politeka также писала, что цены на мясо в Украине остаются стабильными, но некоторые факторы могут повлиять на их колебания в ближайшие месяцы.

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