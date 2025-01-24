Попит на моркву не зупиняється навіть на фоні великої кількості польського імпорту.

В Україні знову почалося подорожчання продуктів, і цей раз під тиском попиту опинилася морква.

Як зазначають учасники ринку, зпочатку другої половини січня 2025 року на вітчизняному ринку збільшилося зростання цін на цей овоч.

За їхніми словами, підвищення вартості моркви обумовлено високим попитом та обмеженою пропозицією.

Оптові компанії та роздрібні мережі активно поповнюють свої запаси, тоді як в сховищах господарства морква швидко закінчується. На поточний момент основні угоди з продажу моркви укладаються за ціною 25−33 грн/кг ($0,59−0,78/кг), що на 10% дорожче, ніж на початку місяця.

Згідно з оцінками експертів, зростання вартості сталося через суттєве скорочення пропозицій у місцевих господарствах. Багато фермерів вже повністю розпродали свою продукцію, а великі агропідприємства продовжують постачати моркву за допомогою раніше укладених контрактів.

Вражаючий попит на моркву не зупиняється навіть на фоні великої кількості польського імпорту. Продавці зазначають, що попит на імпортну продукцію також залишається на високому рівні.

Ціни на якісну моркву в Україні вже в середньому в 2,4 рази вище, ніж у той самий період 2024 року, і деякі виробники планують подальше підвищення цін за умови збереження поточного рівня попиту.

Останні новини України:

Вартість важливих продуктів перерахують: названо товари, ціна яких зміниться

Ціни на продукти в Україні у 2025 році однозначно зміняться: названо продукти, які найбільше подорожчають.

Ціни зростатимуть й у 2025 році: в НБУ попередили, скільки триватиме удар по гаманцях українців.