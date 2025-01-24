Спрос на морковь не приостанавливается даже на фоне большого количества польского импорта.

В Украине снова началось удорожание продуктов, и на этот раз под давлением спроса оказалась морковь.

Как отмечают участники рынка, в начале второй половины января 2025 года на отечественном рынке увеличился рост цен на этот овощ.

По их словам, повышение стоимости моркови обусловлено высоким спросом и ограниченным предложением.

Оптовые компании и розничные сети активно пополняют свои запасы, в то время как в хранилищах хозяйства морковь быстро заканчивается. В настоящее время основные сделки по продаже моркови заключаются по цене 25-33 грн/кг ($0,59-0,78/кг), что на 10% дороже, чем в начале месяца.

Согласно оценкам экспертов, рост стоимости произошел из-за существенного сокращения предложений в местных хозяйствах. Многие фермеры уже полностью распродали свою продукцию, а крупные агропредприятия продолжают снабжать морковью с помощью ранее заключенных контрактов.

Впечатляющий спрос на морковь не останавливается даже на фоне большого количества польского импорта. Продавцы отмечают, что спрос на импортную продукцию остается на высоком уровне.

Цены на качественную морковь в Украине уже в среднем в 2,4 раза выше, чем в тот же период 2024 года, и некоторые производители планируют дальнейшее повышение цен при сохранении текущего уровня спроса.

Последние новости Украины:

Стоимость важных продуктов перечислят: названы товары, цена которых изменится

Цены на продукты в Украине в 2025 году однозначно изменятся: названы продукты, наиболее подорожающие.

Цены будут расти и в 2025 году: в НБУ предупредили, сколько будет продолжаться удар по кошелькам украинцев.