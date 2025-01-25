Посадовця звільнено з департаменту, а його дії кваліфіковано як службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків для державних інтересів.

Працівники Державного бюро розслідувань завершили розслідування щодо директора Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської обласної державної адміністрації.

Як повідомили у ДБР, він організував закупівлю неякісного одягу для військовослужбовців. Обвинувальний акт уже передано до суду.

За даними слідства, Херсонська ОДА оголосила тендер на постачання військового одягу. Завдяки змові між посадовцем департаменту та постачальниками тендер виграли обрані підприємці, які надали неякісний товар.

Закуплений одяг був дешевим і не відповідав стандартам Міноборони України. Сертифікатів якості на продукцію не було, а зовнішній вигляд товару лише створював враження відповідності військовим стандартам. Унаслідок цього державі завдано збитків на суму понад 21 мільйон гривень.

Посадовця звільнено з департаменту, а його дії кваліфіковано як службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків для державних інтересів (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо забезпечення компенсації завданих збитків. Процесуальне керівництво у справі здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

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